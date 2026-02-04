قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري

عدي الدباغ
عدي الدباغ
حمزة شعيب

انفرد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز دوري نايل برصيد 7 أهداف، عقب الجولة السابعة عشر التي أقيمت اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026.

وشهدت الجولة 3 مباريات مهمة، جمعت بين: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، سموحة وبيراميدز، زد والمصري البورسعيدي.

الزمالك سهز شباك كهرباء الإسماعيلية بخماسية

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، على استاد هيئة قناة السويس، ليرتقي الأبيض إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.
 

سموحة يهزم بيراميدز 2-1

في مباراة أخرى، فاز سموحة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في استاد الإسكندرية، ليحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري.

المصري وزد يتعادلان 1-1

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المصري البورسعيدي، مع زد، بهدف لكل فريق، على استاد السويس الجديد؛ ليبقى المصري في المركز السادس، وزد في المركز السابع، مع استمرار المنافسة على المراتب المتقدمة.

ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة السابعة عشر:

  • عدي الدباغ .. الزمالك – 7 أهداف.
  • محمود تريزيجيه .. الأهلي – 6 أهداف.
  • صلاح محسن .. المصري البورسعيدي – 6 أهداف.
  • صديق أوجولا .. سيراميكا كليوباترا – 6 أهداف.
  • عبدالرحيم دغموم .. المصري البورسعيدي – 4 أهداف.
الزمالك عدي الدباغ ترتيب هدافي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد