عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري

انفرد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز دوري نايل برصيد 7 أهداف، عقب الجولة السابعة عشر التي أقيمت اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026.

وشهدت الجولة 3 مباريات مهمة، جمعت بين: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، سموحة وبيراميدز، زد والمصري البورسعيدي.

الزمالك سهز شباك كهرباء الإسماعيلية بخماسية

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، على استاد هيئة قناة السويس، ليرتقي الأبيض إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.



سموحة يهزم بيراميدز 2-1

في مباراة أخرى، فاز سموحة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في استاد الإسكندرية، ليحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري.

المصري وزد يتعادلان 1-1

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المصري البورسعيدي، مع زد، بهدف لكل فريق، على استاد السويس الجديد؛ ليبقى المصري في المركز السادس، وزد في المركز السابع، مع استمرار المنافسة على المراتب المتقدمة.

ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة السابعة عشر: