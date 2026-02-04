محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

انتهت مباراة الأهلي و البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1/1....في الحقيقة لم أندهش من سوء مستوى الأهلي في المباراة فالفريق لم يتدرب إلا يوم واحد فقط منذ العودة من زنجبار....وفي ظل ضغط المباريات سواء قارياً أو محلياً فغالباً يصبح تحقيق نتائج إيجابية أو مستوى جيد أمراً استثنائياً....لكن الأمر الذي يسترعي الانتباه هو سوء مستوى بعض اللاعبين الذين أخذوا أكثر من فرصة وأصبح مستواهم يمثل لغزاً للجماهير أو البعض الذين لا يستطيعون إقناع الجماهير بمستواهم من أول أو ثاني ظهور لهم .....الوحيد الذي يقوم بدوره كاملاً هو تريزيجيه اللاعب الذي لا ينال حقه إعلامياً وجماهيرياً رغم أنه بمجهوده استطاع تصدر قائمة هدافي الدوري ودوري أبطال أفريقيا....منذ بدايات تريزيجيه وحتى بعد تخطيه الثلاثين لا يتمتع اللاعب بالنحومية التي يستحقها ولا أعلم السبب في ذلك على وجه التحديد رغم أنه خاض العديد من التجارب الاحترافية ومسيرته مع المنتخب الوطني متميزة جداً....لكن يبدو أن حظه في هذه المسألة أقل بكثير من آخرين لا يقدمون نصف ما يقدمه .

وفي ظل هذا المستوى المتراجع الذي قدمه الأهلي سواء في مباراة البنك الأهلي أو مباراة يانج أفريكانز السبت الماضي فقد تعالت بعض الأصوات تنادي بضرورة عودة إمام عاشور من الإيقاف المؤقت الموقع عليه من قبل مدير الكرة بعد واقعة تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا....ولا أدري على ماذا يستند من ينادي بعودته قبل تنفيذ العقوبة....هل فكر هؤلاء في مصلحة اللاعب ومصلحة الفريق ؟!!!!!

ولنفترض جدلاً أنه عاد والفريق تعثر لأي سبب سواء عدم توفيق أو سوء حظ....أو لنسأل السؤال بصيغة أخرى....هل فاز الأهلي في كل المباريات التي شارك فيها عاشور ؟....أعتقد الإجابة معروفة....إذن لا تصح فكرة طرح عودته من الأساس....لاعب أخطأ وعوقب وانتهى الأمر لكن طرح فكرة عودته قبل تنفيذ العقوبة تفتح الباب على مصراعيه أمام الباقين أنه عندما تخطئ تستطيع بكل سهولة أن تضرب مثالاً بإمام عاشور الذي أخطأ وتراجع النادي عن حقه في توقيع العقوبة المناسبة....أعتقد أن الغالبية العظمى من جمهور الأهلي تقف في صف الفريق أيا ما كان حجم نجومية اللاعب ....في الأهلي النجم فقط هو الفريق .