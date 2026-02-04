قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
برلمان

تحذير.. عقوبات رادعة تنتظرك بسبب الحرائق الناجمة عن الإهمال وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

حذر قانون العقوبات المصري في مادته 360 من الحرائق الناجمة عن الإهمال أو التهاون في التعامل مع النار، سواء في المنازل أو المزارع أو الغابات، مؤكداً أن أي تقصير يعرض المخالف للحبس أو الغرامة

 حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ

وتشدد العقوبات بشكل أكبر إذا وقع الحريق في أماكن خطرة مثل محطات الوقود أو مستودعات المواد القابلة للاشتعال، في إطار حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.

نصت المادة 360 من قانون العقوبات على عقوبات محددة للحرائق الناتجة عن الإهمال في تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن أو إشعال النار في البيوت والمباني والغابات والبساتين، مع تحديد الحبس والغرامة في حدود محددة حسب خطورة الواقعة.


ويشدد القانون على العقوبات المشددة إذا وقع الحريق في محطات الوقود أو مستودعات المواد القابلة للاشتعال، حيث تصل الغرامة إلى ألفي جنيه والحبس في بعض الحالات، في إطار جهود التشريع للحد من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

عقوبات رادعة الحرائق الإهمال قانون العقوبات المصري

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

