عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
ديني

هل الفرح بشهر رمضان وتعليق الزينة بدعة؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرح بقدوم شهر رمضان من نعم الله العظيمة التي تستوجب الشكر والسرور، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون»، موضحًا أن من أعظم مظاهر فضل الله على عبده أن يبلغه شهر رمضان وهو معافى في بدنه، مشيرًا إلى قول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «بلوغ شهر رمضان والصيام فيه نعمة عظيمة لمن أقدره الله عليه».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، أن إظهار الفرح بقدوم شهر رمضان أمر مشروع ولا حرج فيه، مؤكدًا أن تعليق الزينة أو إضاءة الأنوار أو إعداد الأطعمة لا يُعد من البدع، وإنما هو من باب إظهار الفرح بأيام الله، لافتًا إلى أن المسلمين عبر الزمان كانوا يحتفلون بقدوم الشهر الكريم بإشعال القناديل والأنوار، وكل ذلك من مظاهر السرور المباحة.

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن هذا الفرح يجب أن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية، موضحًا أنه عند تعليق الزينات أو الإضاءات لا ينبغي أن يترتب على ذلك أذى للآخرين، كإيذاء الجيران أو الاعتداء على المال العام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بعدم التعدي على الكهرباء العامة، وأخذ الوصلات من المنازل الخاصة، حتى لا يكون في ذلك ظلم أو مخالفة.

وشدد أمين الفتوى على أن تعليق الزينة أو إضاءة الأنوار إذا خلا من المحرمات ولم يترتب عليه أذى، فهو أمر مباح، بل قد يكون مندوبًا إذا صاحبه حسن النية في استقبال الشهر الكريم، وتعظيم شعائره، وإدخال السرور على الأهل والأبناء.

ودعا الشيخ عويضة عثمان، إلى الفرح بقدوم شهر رمضان مع الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، قائلًا: «افرحوا بدخول الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير».

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء شهر رمضان تعليق الزينة

