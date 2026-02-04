قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر
نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر
خالد يوسف

تزايد البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026، حيث تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية محركات البحث خلال الساعات الماضية، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وانتهت أعمال التصحيح والمراجعة، ومن ثم يتبقى اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسى الأول وإعلانها خلال الساعات القادمة، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

موعد ظهور نتيجة الشهادة  الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025-2026

يستعد قطاع الأزهر الشريف، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026، خلال الساعات المقبلة، إذ يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من أعتمادها رسميا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يُتيح قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعلام والحصول على رابط نتيجة صفوف النقل الأزهرية 2026 فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات رسميًا، عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس. 

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميًا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

ـ الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، بالضغط هـــنــــا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

ـ اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

ـ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ـ تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

ـ الضغط على أيقونة استعلام.

ـ تظهر نتيجة الطالب فورًا.

ضوابط النجاح في امتحانات صفوف الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث يتم احتساب 50% من درجات الطالب على امتحان الفصل الدراسى الأول، والـ50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات الشهور والتقييمات والحضور.

شروط النجاح فى امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026

ـ ألا تقل الدرجة التى يحصل عليها فى أى مادة عن 25%.

ـ يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة.

ـ يعقد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان «شهر مايو» لكل مادة.

برقم الجلوس نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر بوابة الأزهر الإلكترونية الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية وكيل الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

د. نهلة الصعيدي: المرأة حاضنة الوعي وصانعة الأخوة الإنسانية من الأسرة إلى المجتمع

الدكتور محمود صديق: وثيقة الأخوة الإنسانية امتداد لنهج شيخ الأزهر في ترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية يواجه تحديات متعددة

بالصور

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد