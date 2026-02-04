برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تزايد البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026، حيث تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية محركات البحث خلال الساعات الماضية، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وانتهت أعمال التصحيح والمراجعة، ومن ثم يتبقى اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسى الأول وإعلانها خلال الساعات القادمة، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025-2026

يستعد قطاع الأزهر الشريف، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026، خلال الساعات المقبلة، إذ يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من أعتمادها رسميا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يُتيح قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعلام والحصول على رابط نتيجة صفوف النقل الأزهرية 2026 فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات رسميًا، عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميًا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

ـ الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، بالضغط هـــنــــا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

ـ اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

ـ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ـ تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

ـ الضغط على أيقونة استعلام.

ـ تظهر نتيجة الطالب فورًا.

ضوابط النجاح في امتحانات صفوف الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث يتم احتساب 50% من درجات الطالب على امتحان الفصل الدراسى الأول، والـ50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات الشهور والتقييمات والحضور.

شروط النجاح فى امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026

ـ ألا تقل الدرجة التى يحصل عليها فى أى مادة عن 25%.

ـ يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة.

ـ يعقد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان «شهر مايو» لكل مادة.