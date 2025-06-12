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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور

اوائل الشهادة الأزهرية
اوائل الشهادة الأزهرية
مروة فاضل

اعلنت اليوم الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية وذلك بعد اعتمادها.

وأعلن الشيخ سامي عياد، الوكيل الشرعي للمنطقة، عن أسماء الاوائل من طلاب الشهادة الاعدادية والابتدائية علي مستوي محافظة المنوفية.

وتقدمت المنطقة بخالص التهاني للمتفوقين من أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية على مستوى المنطقة، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية. 

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025. 

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر،  من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

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