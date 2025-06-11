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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بشبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بعدد من المدارس الجارى إنشاؤها وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم  .

حيث تفقد محافظ المنوفية  أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، وإنشاءات  مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه ، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد المحافظ أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال المنفذة وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة العام الدراسي القام ، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

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