تعليم المنوفية تعلن المطلوب للاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، المستندات المطلوبة للاعتذار عن امتحانات الدور الأول عام 2025 طبقا للتعليمات خلال الفترة من اليوم، الثلاثاء، حتى يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا.

وشملت المستندات، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية (مستند رسمي)، قمسيون طبي بحالة المريض) مستند بتاريخ حديث معتمد بخاتم الشعار، إجازة بدون مرتب (المستند الدال على الحالة معتمدة من جهة العمل)، العمل جزء من الوقت صورة طبق الأصل من المستند الدال على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

كما شملت الأوراق عجزا بنسبة 5% مستند مختوم من جهة العمل وكارنيه الإعاقة، وجود طفل رضيع حتى سنتين (أصل شهاد الميلاد) للاطلاع وصورة منها، وجود أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة (مستند رسمي) للاطلاع وصورة منه (الاعتذار للأم)، ندب الزوجين لأعمال امتحانات الثانوية العامة لنفس اللجنة (أصل خطاب المعتذر + صورة من خطاب الآخر - والاعتذار لأحد الزوجين).

كما شملت المستندات المطلوبة للتشغيل (الحصول على خطاب ندب) لامتحانات الدور الأول خلال الفترة من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا: صحيفة أحوال حديثة بدون توقيع أو ختم، صورة بطاقة الرقم القومي.

وكذلك ملء النموذج الخاص بالحصول على خطاب ندب، وممنوع كتابة أكثر من نموذج خلال فترة الاعتذارات وإلا سوف يتم استبعاد المتقدم.