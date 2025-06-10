انتشال جثمان طالب غرق داخل ترعة في المنوفية

لقي طالب مصرعه غرقا داخل ترعة القاصد بقرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بغرق طالب داخل ترعة القاصد.

وبالانتقال تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطالب إسماعيل نوفل 16 سنة من قرية أبو مشهور.

وتم نقل الجثمان إلي المستشفي، وتسليم الجثمان إلي أسرته لدفنه في مقابر الأسرة.



وأكد أهالي القرية، أن الطالب إسماعيل معروف بين أهل القرية أنه من أنقى شباب القرية وأطيب قلوبها، وانه كان يتسم بحسن الخلق والطيبة، ومحبوب من الكبير قبل الصغير، وكان دائما مثال للأدب والاحترام.