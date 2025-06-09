محافظ المنوفية : توريد 105 آلاف طن قمح من بداية الموسم وحتى الآن

في رابع أيام عيد تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل بمختلف مواقع التوريد ، حيث تم توريد نحو 105 ألف طن من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، مشدداً بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

كما تابع محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على الاسواق والمحال العامة خلال أيام عيد الأضحي المبارك لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .

وأفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم اليوم الاثنين شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة ، أسفرت تلك الحملات عن :-

تحرير (72 )محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

تحرير (40) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط طن من أسماك السردين مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة تلا.

تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة وخاصة المواد البترولية مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.