تحرير 94 محضرا تموينيا في ثالث أيام عيد الأضحى بالمنوفية



أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق ، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

أفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم اليوم الأحد شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (94 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين (66) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(28) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي .



حيث تم تحرير محضرين جنح بالباجور ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنحو ضد صاحب محل لبيع الدواجن بناحية بندر منوف وضبط 40كجم هياكل دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وأكد مدير مديرية التموين على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة يومية لضبط المخالفين والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها تحقيقاً للصالح العام.



وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والصحة العامة.