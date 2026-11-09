قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم حائز على نوبل: كارثة شبيهة بـ«تشرنوبل» بسبب الذكاء الاصطناعي قريبا
الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العدالة في رسوم التصالح والتقسيط الميسر مفتاح إنهاء أزمة مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة معالجة هذا الملف بصورة أكثر مرونة وواقعية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، مشدداً على أن نجاح المنظومة يرتبط بقدرتها على الاستجابة للمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التصالح تعكس اهتمام الدولة بإنهاء هذا الملف الذي يشغل قطاعاً كبيراً من المواطنين، وتؤكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون.

لا بد من معايير عادلة تراعي اختلاف المناطق والقدرات المالية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحديد مقابل التصالح يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وعادلة تراعي الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وطبيعة استخدام العقارات، والقدرات الاقتصادية للمواطنين، مؤكداً أن الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل لا ينبغي التعامل معها بنفس معايير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن التوسع في أنظمة التقسيط وتقديم حوافز للسداد المبكر وتخفيف المستندات المطلوبة من شأنه تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، بدلاً من استمرار تعثر الإجراءات بسبب الأعباء المالية أو التعقيدات الإدارية.

التنسيق بين الحكومة والبرلمان يضمن قانوناً أكثر واقعية

وأشار النائب أحمد سمير إلى أهمية توجيه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح، باعتبار أن النواب يمتلكون رؤية مباشرة للمشكلات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع.

وأكد أن صياغة التعديلات التشريعية يجب أن تستوعب مختلف الملاحظات والمقترحات، وأن تحقق التوازن بين سرعة إنهاء طلبات التصالح، وضمان وضوح الإجراءات وعدالة التقييم، بما يمنع تضارب القرارات أو تعدد التفسيرات عند التطبيق.

إنهاء ملف التصالح لا يعني السماح بمخالفات جديدة

وشدد سمير على أن تيسير التصالح يجب أن يسير بالتوازي مع إجراءات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكداً أن تقنين الأوضاع القائمة لا يعني فتح الباب أمام تجاوزات جديدة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمنظومة التصالح يتمثل في الوصول إلى حلول عملية يشعر المواطن بآثارها، من خلال إجراءات واضحة ورسوم عادلة ومواعيد محددة، بما ينهي حالة التعثر، ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والعمراني.

مجلس الشيوخ التحركات الحكومية مخالفات البناء منظومة التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026 وخطوات التجديد

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026 وخطوات التجديد

معاشات ديسمبر 2026.. موعد الصرف وزيادة يناير 2027 بالرقم القومي

معاشات ديسمبر 2026.. موعد الصرف وزيادة يناير 2027 بالرقم القومي

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد