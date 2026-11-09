أحمد فلوكس عن تجربة الخطوبة بعد زيجاته السابقة: كنت محتاج مشاعر صادقة وعاوز أعمل بيت وأسرة

كشف الفنان أحمد فلوكس أنه مر بتجربة الطلاق أكثر من مرة، موضحًا أن إقدامه على خطوة الخطوبة جاء بعد فترة من التجارب الصعبة التي مر بها، إذ شعر بحاجته إلى وجود مشاعر صادقة بجواره، ورغبته في إعادة بناء حياته وتأسيس بيت وأسرة مستقرة.

وأضاف أحمد فلوكس، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، أنه كان بحاجة إلى مشاعر صادقة، قائلًا: «لما أخدت خطوة الخطوبة كنت محتاج مشاعر صادقة، وفي نفس الوقت كنت أحب أصلح كل اللي فات، وأعمل بيت وأسرة، ويبقى عندي ابن تاني لابني سيف، ويبقى في بيت مستمر مع زوجة بينا مشاعر وعلاقة مقدسة، بعد تجارب يمكن ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل».

وأشار الفنان أحمد فلوكس إلى أنه أقدم على الخطوبة بعد مروره بعدة تجارب زواج، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن قرارًا عابرًا، خاصة أنه أصبح أكثر إدراكًا لتصرفاته وقراراته، ولم يعد صغيرًا في السن، لافتًا إلى تأييده لفكرة الاستقرار والزواج، ورفضه بعض المفاهيم الخاطئة التي كان يعتقد البعض بصحتها، ومن بينها تعدد الزيجات والعلاقات.



وأوضح أحمد فلوكس أن الزواج علاقة مقدسة عند الله عز وجل، ويجب التعامل معها بكل احترام وتقدير، مشددًا على ضرورة وجود الاحترام المتبادل والمشاعر الصادقة بين الزوجين.



وأكد أحمد فلوكس أن استمرار الزواج لا يعتمد على الحب وحده، وإنما يحتاج أيضًا إلى تخلي الطرفين عن الأنانية، وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على العلاقة واستمرار الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن نجاح الزواج يرتبط بقدرة الزوجين على احتواء بعضهما البعض والحفاظ على مشاعر الحب بينهما.