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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جار النبي الحلو.. صانع الحكايات الذي رافق خيال أجيال.. شخصية معرض كتاب الطفل 2027

جار النبي الحلو
جار النبي الحلو
جمال عاشور

من قلب مدينة المحلة الكبرى، حيث تتجاور الحقول والنهر مع المصانع وأحياء العمال، انطلقت تجربة الأديب والروائي جار النبي الحلو، الذي استطاع أن يحول تفاصيل الحياة اليومية إلى عوالم أدبية نابضة بالحكايات والشخصيات الإنسانية، وعلى امتداد عقود من الكتابة، تنقل بين القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال والدراما التلفزيونية، ليصبح واحدًا من الأسماء التي تركت بصمة في الكتابة الإبداعية المصرية.


واختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب جار النبي الحلو شخصيةً لمعرض الطفل في دورته الثامنة والخمسين، المقرر إقامتها عام 2027، إلى جانب الكاتب الراحل محمود سالم، صاحب سلسلة «المغامرون الخمسة»، تقديرًا لإسهاماتهما في إثراء أدب الأطفال، وما قدماه من عوالم إبداعية خاطبت خيال أجيال متعاقبة من القراء.


وُلد جار النبي الحلو في 29 يناير 1947 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهي المدينة التي ظلت حاضرة بقوة في وجدانه وأعماله الأدبية. فقد استمد جانبًا كبيرًا من تجربته من تفاصيل المكان والناس، ومن التناقضات الإنسانية والاجتماعية التي شكلت ملامح الحياة في المدينة، خاصة عالم الطبقة العاملة والبيئة الشعبية، لتتحول المحلة في كثير من أعماله إلى أكثر من مجرد خلفية للأحداث، بل إلى مساحة أساسية لصناعة الحكاية.


ورغم حصوله على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين، فإن شغفه بالأدب والقراءة قاده إلى طريق الكتابة، ليبدأ مشروعه الإبداعي في مجال القصة القصيرة، ويقدم مجموعة من الأعمال التي كشفت عن اهتمامه بالإنسان البسيط وتفاصيل الحياة اليومية.


ومن أبرز مجموعاته القصصية «القبيح والوردة» الصادرة عام 1984، و«طعم القرنفل» عام 1986، و«الحدوتة في الشمس» عام 1989، و«طائر فضي» عام 1990، و«قمع الهوى» عام 1994، إلى جانب «حكايات جار النبي الحلو» التي صدرت عام 1997.


وفي مجال الرواية، قدم عددًا من الأعمال التي رسخت حضوره في المشهد الأدبي، من بينها «حلم على نهر» عام 1993، و«حجرة فوق سطح» عام 1999، و«قمر الشتاء» عام 2003، و«عطر قديم» عام 2010، و«العجوزران» عام 2016، وصولًا إلى روايته «شجو الهديل» الصادرة عام 2023.


أدب الأطفال.. حكايات من الورق إلى الشاشة
لم يتوقف عالم جار النبي الحلو عند الكتابة للكبار، بل امتد إلى أدب الأطفال، الذي احتل جانبًا مهمًا من مشروعه الإبداعي، حيث تعامل مع عالم الصغار باعتباره مساحة للخيال والاكتشاف، وقدم حكايات خاطبت وجدانهم وقدمت لهم تجارب إنسانية في قوالب أدبية تجمع بين المتعة والخيال.


ومن أبرز أعماله الموجهة للأطفال «محاكمة في حديقة الحيوان» الصادرة عام 1992، و«قط سيامي جميل»، و«ليلة سعيدة يا جدتي»، و«الكتكوت ليس كلبًا» عام 2003، إلى جانب «أنا ومراكب أبي» عام 2009.


وامتدت تجربته في الكتابة للأطفال إلى الدراما التلفزيونية وأعمال الرسوم المتحركة، فكتب عددًا من المسلسلات التي استهدفت الصغار، من بينها «أصيل في أرض النخيل»، و«أصيل في السيرك الكبير»، و«حكايات منسية»، و«كنز الواحة»، و«فرس يدق الجرس»، و«حدوتة في حدوتة»، و«الجبرتي»، و«حواديت جميلة».


كما خاض تجربة الكتابة السينمائية للأطفال من خلال فيلمي «طيور صغيرة» و«ريش الطاووس»، في تجربة تعكس تنوع أدواته الإبداعية وحرصه على الوصول إلى الطفل عبر أكثر من وسيط فني، وعدم الاكتفاء بالكتاب المطبوع وحده.


جوائز وتكريمات.. تقدير لمسيرة إبداعية
حصد جار النبي الحلو خلال مسيرته عددًا من الجوائز والتكريمات، تقديرًا لإسهاماته في القصة والرواية وأدب الأطفال والدراما، ومن بينها جائزة التفوق من الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال مؤتمر أدباء مصر عام 2000، كما حصل فيلمه «طيور صغيرة» على الجائزة الذهبية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل عام 2008.


وتوجت مسيرته بحصوله على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017، تقديرًا لمشروعه الإبداعي الممتد وإسهاماته في الأدب المصري.


ويأتي اختياره شخصية لمعرض الطفل في الدورة الـ58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ليعيد تسليط الضوء على تجربة لم تفصل بين الكتابة للكبار والإبداع للصغار، ونجحت في الانتقال بالحكاية من صفحات الكتب إلى شاشات التلفزيون، مؤكدة أن أدب الطفل ليس مجرد كتابة موجهة إلى مرحلة عمرية بعينها، وإنما أحد المسارات المهمة لتشكيل الخيال وبناء علاقة مبكرة بين الإنسان والقراءة والفنون.

جار النبي الحلو القصة القصيرة والرواية لمعرض القاهرة الدولي المغامرون الخمسة أدب الأطفال

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