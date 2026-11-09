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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هدوء يسبق التقلبات الجوية.. خريطة تحذيرات الأرصاد ومفاجآت الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 10 نوفمبر وحتى السبت 14 نوفمبر.

وأكدت الهيئة يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:
وحذرت هيئة الارصاد من وجود شبورة مائية: تتشكل يومياً من الساعة (4:00 إلى 9:00 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة خلال فصل الخريف، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة صباحاً ومتابعة التحديثات والبيانات الدورية الصادرة عنها بصفة مستمرة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 24 13

6 اكتوبر 24 13

بنها 23 13

دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 22 17

بورسعيد 23 17

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 14

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 27 14

كاترين 17 06

الطور 25 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 26 18

الاسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 21 16

السلوم 21 15

سيوة 23 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 18

شلاتين 29 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 21

مرسى حميرة 28 22

أبرق 27 21

جبل علبة 26 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 13

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 24 12

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 28 14

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 27 15

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة الظواهر الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس أمطار خفيفة فرص سقوط أمطار

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