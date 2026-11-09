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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حملة إخوانية تستهدف الفريق كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط

كامل الوزير
كامل الوزير
عبد الخالق صلاح

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على ما وصفه بالحملة الإخوانية التي تستهدف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية حادث قطاري العياط، متهمًا جماعة الإخوان بمحاولة الضغط لإبعاده عن منصبه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك حملة تستهدف الفريق كامل الوزير، مضيفًا أن بعض الأشخاص غير المنتمين لجماعة الإخوان بدأوا في دعم هذه الحملة وترديد اتهامات ضد وزير النقل بشأن حادث قطاري العياط.

وأشار موسى إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات تحميل الفريق كامل الوزير مسؤولية الحادث، وفقًا لما طرحه خلال البرنامج.

أحمد موسى حملة إخوانية الفريق كامل الوزير قطاري العياط

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