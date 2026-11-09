أحمد موسى: حملة إخوانية تستهدف الفريق كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على ما وصفه بالحملة الإخوانية التي تستهدف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية حادث قطاري العياط، متهمًا جماعة الإخوان بمحاولة الضغط لإبعاده عن منصبه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك حملة تستهدف الفريق كامل الوزير، مضيفًا أن بعض الأشخاص غير المنتمين لجماعة الإخوان بدأوا في دعم هذه الحملة وترديد اتهامات ضد وزير النقل بشأن حادث قطاري العياط.

وأشار موسى إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات تحميل الفريق كامل الوزير مسؤولية الحادث، وفقًا لما طرحه خلال البرنامج.