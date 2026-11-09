اتحاد الصناعات: الصناعة المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة عالمية وأسعار تنافسية

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ تعميق التصنيع المحلي والاعتماد بصورة أساسية على المنتجات المصرية في النهضة التي تشهدها الدولة يتطلبان اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية وخطة استراتيجية لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، بما يلبي احتياجات الدولة في قطاعات محددة.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأهم في أي رؤية أو استراتيجية هو التنفيذ، موضحاً أن الدولة المصرية تشهد نهضة كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن كل دولار يمكن توفيره من عمليات الاستيراد سينعكس على الواقع المصري من خلال توفير فرصة عمل جديدة وإقامة استثمار جديد، في إطار رؤية تستهدف تقليل الواردات والاستعاضة عنها بتصدير المنتجات المصرية.

وأوضح الدسوقي أن هناك قطاعات تمتلك فيها مصر فرصاً كبيرة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، وصناعات الأجهزة الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات ومستلزماتها وقطع غيارها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها من الاتجاهات العالمية الجديدة، موضحاً أن الصناعات أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يمنح الصناعات القائمة على تكنولوجيا المستقبل فرصاً كبيرة في مصر.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل ميزة مهمة في قطاع التكنولوجيا وصناعة المعلومات، إذ تمر معظم كابلات الاتصالات في العالم عبر الشواطئ المصرية أو الأراضي المصرية، مؤكداً ضرورة استغلال هذا الموقع والإمكانات التكنولوجية لتعزيز وجود مصر في هذا القطاع.

