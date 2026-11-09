أستاذ نقل يكشف مفاجأة: مصر تمتلك أحدث أجهزة التحكم في القطارات

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك أحدث أجهزة التحكم الآلي في القطارات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة قادرة على إيقاف القطار بسرعة في حالات الطوارئ، بما يمنع وقوع الحوادث.

وأوضح حسن مهدي، خلال برنامج علي مسئوليتي المذاع علي فضائية صدى البلد، أن نظام التحكم الآلي لو كان يعمل ولم يتم تعطيله من جانب سائق القطار رقم 134، لما وقع حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن ما حدث يرجع إلى خطأ بشري.

وأشار أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس إلى أهمية الالتزام بتشغيل أنظمة الأمان والتحكم الآلي، وعدم تعطيلها، باعتبارها أحد أهم عوامل الحفاظ على سلامة الركاب ومنع وقوع حوادث القطارات.