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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
محمد غالي

تتصدر مواعيد صرف برامج الدعم النقدي اهتمامات ملايين الأسر، خاصة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، الذي يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

ومع اقتراب موعد الصرف الجديد، يزداد البحث عن موعد إتاحة معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026، وطرق الحصول على المستحقات المالية، إلى جانب خطوات الاستعلام عن حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي، وأماكن صرف الدعم في مختلف المحافظات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، وفقا للموعد الشهري المعتاد لصرف مستحقات البرنامج.

وتتاح المبالغ المستحقة للمواطنين من خلال منافذ الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وفقا لقواعد الاستحقاق المحددة من الوزارة.

ويستهدف البرنامج مساندة الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم دعم نقدي يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم.

أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة والموازنة المخصصة

يعد برنامج تكافل وكرامة من أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، إذ يصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن.

وتبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وتضم الفئات المستفيدة من البرنامج:

الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال وتستوفي شروط برنامج تكافل.
كبار السن الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.
الأشخاص ذوو الإعاقة المستوفون لشروط برنامج كرامة.
الأسر التي لا تمتلك دخلا كافيا لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وتختلف قيمة الدعم النقدي وفقا لطبيعة كل حالة والفئة المستحقة والبيانات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوسائل التي يمكن للمستفيدين من خلالها الحصول على مستحقاتهم المالية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الدعم في مختلف المحافظات.

وتشمل أماكن ووسائل الصرف ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
منافذ الصرف المعتمدة المرتبطة ببطاقات تكافل وكرامة.

وتتيح البطاقات المستخدمة في صرف الدعم أيضا إجراء عمليات الدفع الإلكتروني وسداد بعض المعاملات الحكومية والمشتريات، وفقا للخدمات المتاحة عليها.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وموقف الاستحقاق، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن الاجتماعي.

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.
2. اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما لصاحب بطاقة الدعم.
4. الضغط على أيقونة «استعلام».
5. تظهر نتيجة الاستعلام موضحة حالة البطاقة وموقف الاستحقاق.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمواطنين المستفيدين من البرنامج الاستعلام إلكترونيا عن حالة بطاقة الدعم النقدي باستخدام الرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام:
https://tk.moss.gov.eg/

وتوفر البوابة الإلكترونية إمكانية متابعة حالة البطاقة والتعرف على موقف الاستحقاق، إلى جانب تسجيل الشكاوى المتعلقة بالبرنامج ومتابعة الرد عليها.

رقم شكاوى تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي وسائل للتواصل مع المستفيدين وتلقي استفساراتهم وشكاواهم بشأن صرف المعاش أو المشكلات المتعلقة ببطاقات الدعم النقدي.

ويمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن رقم 19680، كما يمكن تسجيل الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا عبر البوابة الرسمية لبرنامج تكافل وكرامة.

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