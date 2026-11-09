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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الإسكان العُمانية تستعد لإطلاق مشروعين في صلالة والخوير

ناصر السيابي، مدير عام التطوير العقاري - سلطنة عُمان
ناصر السيابي، مدير عام التطوير العقاري - سلطنة عُمان
الديب أبوعلي

انطلقت، اليوم "الاثنين"، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، تحت شعار «تكامل لا تنافس»، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرصهما على تشجيع المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.

وشهدت النسخة الثانية مشاركة وفد رسمي من سلطنة عُمان، يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العُمانيين، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين المصريين، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري ومجالات التنمية العمرانية في سلطنة عُمان ومصر، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولتان، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات العمرانية الكبرى والتجارب الناجحة في تطوير المدن الحديثة والذكية والمستدامة، وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان.

كما يمثل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وفرصة للتعرف على تطورات السوق العقارية في البلدين، واستكشاف مجالات التعاون في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، وتعزيز الشراكات بين الشركات العُمانية والمصرية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين (B2B)، بهدف الانتقال بالتعاون من مرحلة استكشاف الفرص والتعريف بالإمكانات الاستثمارية، التي شكلت محور النسخة الأولى، إلى مرحلة بلورة الشراكات العملية والمشروعات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

في سياق متصل، أكد ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بالمديرية العامة للتطوير العقاري في سلطنة عُمان، أن السوق العقارية العُمانية تتمتع بمنظومة تنظيمية وقواعد واضحة تضمن صيانة حقوق المستثمرين، إلى جانب ما تنعم به السلطنة من أمن وأمان يعززان جاذبيتها للاستثمار والعيش.

عُمان _ مصر أرض الفرص 

وقال السيابي، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، إن السوق العقارية العُمانية تشجع غير العُمانيين على الاستثمار في المشروعات المرخصة للتملك، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام المستثمرين في عدد من المشروعات العمرانية الكبرى التي تشهدها السلطنة.

وأوضح أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية تشرف على مشروع مدينة السلطان هيثم، الذي يشارك في تطوير أحيائه مطورون من داخل السلطنة وخارجها، إلى جانب مدينة الثريا التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة لقربها من مراكز الأعمال.

وكشف السيابي عن استهداف الوزارة تدشين مشروعين من أبرز مشروعات الواجهات البحرية خلال الفترة المقبلة، هما مدينة صلالة على ساحل بحر العرب، ومشروع «داون تاون الخوير» على الواجهة البحرية، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في المشروعات العمرانية والسياحية.

وأشار إلى مشروع الجبل العالي بواجهة الجبل الأخضر، الذي يقع على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، مؤكدًا أن موقعه المتميز يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مجالات السياحة الجبلية والضيافة.

ويجسد انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتيهما، وحرص مشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتشهد سلطنة عُمان نهضة عمرانية وتشريعية متسارعة في إطار «رؤية عُمان 2040»، وما يصاحبها من تطوير للأطر التنظيمية والتشريعية وإطلاق مشروعات عمرانية وتنموية كبرى، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، بما يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار ويفتح مجالات واسعة أمام الشراكات مع المستثمرين والمطورين من مصر.

وتمثل مشاركة أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العُمانيين فرصة للتواصل المباشر مع نظرائهم المصريين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري.

ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيدًا لأهمية توظيف العلاقات المتميزة بين البلدين في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الثنائي، انطلاقًا من قناعة بأن تكامل الخبرات والإمكانات يمثل مدخلًا أساسيًا لخلق فرص جديدة وتحقيق المصالح المشتركة.

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