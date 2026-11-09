رمضان عبدالمعز: محبة الناس عبادة ومن علامات حلاوة الإيمان أن تحب الخير للجميع

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن محبة الله ورسوله ومحبة الخير للناس من أعظم معاني الإيمان، مشيرًا إلى أن المحبة ليست مجرد شعور داخل القلب، بل عبادة تظهر في تعامل الإنسان مع الآخرين، وفي حرصه على تمني الخير لهم وعدم التضييق عليهم.

رمضان عبدالمعز: محبة الله ورسوله ومحبة الخير للناس من أعظم معاني الإيمان

وقال عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»، موضحًا أن أول هذه الخصال أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهما، وأن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم مقدمًا على حب النفس والوالد والولد وسائر الناس.

وأضاف أن من علامات صدق الإيمان أن يحب الإنسان شخصًا لا يحبه إلا لله، فلا يسيء إليه أو يهينه، بل يلتمس له العذر ويتمنى له الخير، مؤكدًا أن محبة الناس في الله تقتضي سلامة القلب من الحقد والحسد والأنانية.

وتوقف عبدالمعز عند بعض المواقف التي تحدث داخل الحرم، مستنكرًا تضييق البعض على الآخرين وعدم إفساح المجال لهم للصلاة، رغم وجود مساحة تسمح بذلك، قائلًا إن الأولى بالمسلم أن يرحب بأخيه ويفسح له مكانًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ».

وشدد على أن رحمة الله واسعة وتتسع للجميع، فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى الخير لنفسه وحده، أو يتعامل بمنطق «أنا ومن بعدي الطوفان»، بل عليه أن يدعو بسعة الرزق والخير لكل الناس، وألا يضيق بما ينعم الله به على غيره.

وأوضح أن العبادة لا تقتصر على الصلاة داخل المسجد أو الوقوف في المحراب، وإنما تشمل كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه، سواء كان عملًا ظاهرًا، مثل مساعدة الآخرين وحمل الأشياء عنهم، أو عملًا قلبيًا، مثل تمني الخير للناس والدعاء لهم واتساع الرزق عليهم.

وأشار إلى أن الذنوب ليست كلها ظاهرة، فهناك ذنوب خفية تستقر في القلوب، مثل الحقد والحسد والغل والكراهية والأنانية، مؤكدًا أهمية تطهير النفس منها، مستشهدًا بدعاء القرآن الكريم: «وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا».

ودعا إلى نشر المحبة والتسامح وإفساح المجال للآخرين، حتى في أقدس الأماكن، مستنكرًا أن يعجز الناس عن التراحم والتعاون وهم في رحاب المسجد الحرام أو الروضة الشريفة، حيث ينبغي أن تكون المحبة وحسن المعاملة أظهر ما يكون في سلوكهم.