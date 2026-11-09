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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 70% من القطاع.. ومعظم مراكز الإيواء تضررت جراء المنخفض الجوي

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن آثار الحرب على القطاع بعد العمليات العسكرية والإعلان عن وقف إطلاق النار كانت بالغة الصعوبة، موضحًا أن أكثر من 70% من القطاع والبنية التحتية تعرضت للتدمير، وأن كثيرًا من المناطق لم تعد صالحة للعيش في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  عودة السكان من جنوب القطاع إلى شماله، في ظل غياب الأماكن التي يمكن أن تؤويهم، دفعتهم إلى إقامة مراكز إيواء ونصب الخيام في الشوارع والطرقات وأي أماكن متاحة ومسموح بها.

وأشار إلى أن الدفاع المدني كان قد استعد قبل نحو شهر لمواجهة المنخفض الجوي، بعدما جرى الحديث عن أن الموسم سيكون أكثر صعوبة من المواسم السابقة، موضحًا أن الاستعدادات تمت وفقًا للمقدرات والإمكانيات المتاحة، إلا أن بداية المنخفض كشفت عن هشاشة البنية التحتية، في ظل كميات المياه الكبيرة التي هطلت على القطاع.

وأوضح أن المياه تسببت في غرق السكان ومراكز الإيواء والخيام بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد مركز إيواء في غزة لم يتعرض للضرر نتيجة المنخفض الجوي، كما شهد القطاع انهيار ثلاث بنايات، وتوفيت طفلة صغيرة بسبب البرد، وسقط برميل مياه على طفلة أخرى.

ولفت إلى أن المنخفض الجوي تسبب، مساء أمس، في انهيار خمس خيام كانت ملاصقة لجبل من الصخور والرمال، كانت إحدى الأسر قد أقامته كساتر، موضحًا أن الجبل انهار على الخيام، ما أسفر عن سقوط أربعة ضحايا.

وحذر من استمرار صعوبة الأوضاع في القطاع، مشيرًا إلى وجود مبانٍ آيلة للسقوط في غزة، يقترب عددها من 2000 مبنى، ويمكن أن تنهار في أي لحظة على قاطنيها والسكان، معتبرًا أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية تهدد حياة المواطنين.

وانتقد غياب موقف دولي جاد لإنهاء معاناة سكان القطاع بصورة جذرية، موضحًا أن المؤسسات والمجتمع الدولي يتحدثان عن حلول تتمثل في توفير الخيام للمواطنين، في حين أن القضية لا تتعلق بتوفير خيمة، وإنما تتطلب حلًا جذريًا وموقفًا جادًا لإنهاء المعاناة بشكل كامل من خلال البدء في إعادة الإعمار.

وأكد أن الكرفانات، أيًا كان نوعها، لا تمنع الأمطار ولا تتحمل البرد أو الظروف الجوية الصعبة، وبالتالي فإنها قد تضر بالمواطنين، مشددًا على أن جميع الإجراءات المتخذة حاليًا في قطاع غزة تمثل حلولًا آنية ومؤقتة، بينما يحتاج السكان إلى حل دائم ونهائي، محذرا من أن استمرار الأوضاع على حالها قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة ومع تكرار المنخفضات الجوية.

غزة قطاع غزة الدفاع المدني الحرب

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