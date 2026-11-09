شبكة إنجليزية تفتح النار على عمر مرموش.. وتحذير من تكرار سيناريو برينان جونسون مع توتنهام

تعرض الدولي المصري عمر مرموش، لاعب توتنهام الإنجليزي، لانتقادات حادة من جانب شبكة «Tottenham World» الإنجليزية، بسبب تراجع مستواه وعدم ظهوره بالصورة المنتظرة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق اللندني.

شبكة إنجليزية تفتح النار على عمر مرموش

وسلطت الشبكة الضوء على الأداء الذي يقدمه النجم المصري بقميص السبيرز، معتبرة أنه لم ينجح حتى الآن في تقديم المستويات التي تتناسب مع التوقعات المعقودة عليه، مشيرة إلى أن مستواه المتذبذب يثير علامات استفهام بشأن قدرته على إثبات نفسه داخل الفريق.

وذهبت الشبكة في انتقاداتها إلى عقد مقارنة بين عمر مرموش وبرينان جونسون، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف توتنهام، معتبرة أن اللاعب المصري بدأ يسير في اتجاه مشابه، بعدما عانى جونسون من عدم تقديم الإضافة المنتظرة قبل مغادرة النادي اللندني.

وشدد التقرير على أن مرموش مطالب بتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، والعمل على استغلال الفرص التي يحصل عليها لإثبات أحقيته بالاستمرار ضمن صفوف توتنهام.

كما وجهت الشبكة تحذيرًا للنجم المصري من احتمالية تكرار سيناريو برينان جونسون، والرحيل عن الفريق من الباب الضيق، حال استمرار تذبذب مستواه وعدم قدرته على إقناع الجهاز الفني بإمكاناته.

وتضع هذه الانتقادات عمر مرموش أمام تحدٍ مهم خلال المرحلة المقبلة، في ظل حاجته إلى استعادة مستواه وتأكيد قدرته على صناعة الفارق بقميص توتنهام.