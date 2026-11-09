صندوق التنمية الحضرية: مصر ضاعفت المساحة المعمورة من 7% إلى 14% خلال سنوات قليلة

أكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التنمية العمرانية بمصر والتوسع في إنشاء المدن الجديدة تمثل تجربة فريدة، لافتًا إلى نجاح الدولة في مضاعفة المساحة المعمورة من نحو 7% إلى 14% خلال السنوات الماضية، يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة التنمية العمرانية في مصر.

وقال صديق في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس، إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تمتد لآلاف السنين، وشهدت تاريخا تبادليا و تجاريًا وثقافيًا بين الحضارتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتوطيد هذه العلاقات من خلال التعاون في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

وأشار إلى اهتمام الجانب العماني بالاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية العمرانية داخل السلطنة، في ظل وجود أوجه تشابه بين التجربتين المصرية والعمانية في تطوير المدن والارتقاء بالعمران.

وأكد أن حضور عدد كبير من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عمان يعكس وجود فرص حقيقية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة استغلال هذا الزخم في إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المستثمرين العمانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تجارب ناجحة في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، إلى جانب توافر بيئة استثمارية قادرة على استيعاب مشروعات جديدة.

ولفت إلى وجود مطورين ومستثمرين مصريين يعملون بالفعل داخل سلطنة عمان، ويشاركون في تنفيذ مشروعات عمرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون المتبادل وفتح المجال أمام المستثمرين العمانيين للعمل في مصر.