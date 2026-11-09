قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق التنمية الحضرية: مصر ضاعفت المساحة المعمورة من 7% إلى 14% خلال سنوات قليلة

خالد صديق
خالد صديق
آية الجارحي

أكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التنمية العمرانية بمصر والتوسع في إنشاء المدن الجديدة تمثل تجربة فريدة، لافتًا إلى نجاح الدولة في مضاعفة المساحة المعمورة من نحو 7% إلى 14% خلال السنوات الماضية، يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة التنمية العمرانية في مصر.

وقال صديق في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس، إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تمتد لآلاف السنين، وشهدت تاريخا تبادليا و تجاريًا وثقافيًا بين الحضارتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتوطيد هذه العلاقات من خلال التعاون في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

وأشار إلى اهتمام الجانب العماني بالاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية العمرانية داخل السلطنة، في ظل وجود أوجه تشابه بين التجربتين المصرية والعمانية في تطوير المدن والارتقاء بالعمران.

وأكد أن حضور عدد كبير من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عمان يعكس وجود فرص حقيقية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة استغلال هذا الزخم في إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المستثمرين العمانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تجارب ناجحة في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، إلى جانب توافر بيئة استثمارية قادرة على استيعاب مشروعات جديدة.

ولفت إلى وجود مطورين ومستثمرين مصريين يعملون بالفعل داخل سلطنة عمان، ويشاركون في تنفيذ مشروعات عمرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون المتبادل وفتح المجال أمام المستثمرين العمانيين للعمل في مصر.

خالد صديق صندوق التنمية الحضرية التنمية العمرانية المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

الهوية الرقمية

خبير يكشف تفاصيل الهوية الرقمية ومستقبل البنوك الإلكترونية في مصر

الصناعة

سمير صبري: تعميق الصناعة المحلية يتطلب زيادة المكون المصري وتوطين التكنولوجيا

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار،

مصطفى بدرة: الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتحديات تعميق الإنتاج مستمرة

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد