في باريس.. وزيرا خارجية مصر والبرازيل يبحثان الشراكة الاستراتيجية وملفات غزة وإيران

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الاثنين"، ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى باريس.

تهنئة بإعادة انتخاب لولا لولاية رابعة

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بتقديم التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لولاية رابعة.

بحث تعزيز العلاقات الثنائية

كما تناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بينهما، بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات.



دعوة لزيادة التبادل التجاري

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في منطقة قناة السويس، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن التطلع للقيام بزيارة على رأس وفد يضم عدداً من رجال الأعمال إلى البرازيل خلال المرحلة القادمة، والعمل على دعم انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين الجانبين بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.



ملفات الشرق الأوسط على الطاولة

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية الهامة ومن بينها الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، وشددا على ضرورة احتواء التوترات الإقليمية وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار.

تطورات أمريكا اللاتينية

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات الأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث ناقش الوزير عبد العاطي مع نظيره البرازيلي وجهات النظر والتقديرات المختلفة بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.