من بنك الشاي إلى الإسراء.. 3 مناطق بحي الضواحي تشهد أعمال تطوير متكاملة بضواحي بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بثلاث مناطق سكنية بنطاق حي الضواحي، شملت مناطق «بنك الشاي» و«التصنيع الأصفر» و«الإسراء»، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات المختصة.

تطوير شامل لـ18 عمارة سكنية بمنطقة بنك الشاي

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة «بنك الشاي»، والتي تشمل 18 عمارة سكنية، حيث تابع أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالبيئة السكنية بالمنطقة.

التصنيع الأصفر.. رصف وتجميل ورفع كفاءة البنية التحتية

كما تفقد المحافظ منطقة «التصنيع الأصفر»، وتابع الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطرق والأرصفة وتجهيزها لأعمال الرصف، موجها بالتوازي مع أعمال البنية التحتية والطرق بتكثيف أعمال التشجير والتجميل والاهتمام بالمساحات الخضراء، مع استمرار أعمال النظافة، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في المظهر العام والبيئة المحيطة بالسكان.

الإسراء.. إنجاز 85% من أعمال التطوير 80% من طلاء الواجهات

وفي منطقة «الإسراء»، تابع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون مستجدات مشروع التطوير الشامل، والذي يستهدف رفع كفاءة المنطقة بطول نحو 5 كم، وبعرض يتراوح من 10 إلى 20 مترًا، لخدمة 102 عمارة سكنية.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تطوير المنطقة، والتي تشمل الإضاءة والإنترلوك والمسطحات الخضراء، نحو 85%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال طلاء واجهات العمارات إلى 80%.

وتشمل الأعمال كذلك تطوير الطرق وتنفيذ الأسفلت والأرصفة والبلدورات، إلى جانب أعمال الصرف الصحي، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التطوير ويرتقي بالمظهر الحضاري للمنطقة.

توجيهات المحافظ.. سرعة التنفيذ وتحقيق التكامل بين مشروعات التطوير

ووجه محافظ بورسعيد بزيادة معدلات العمل والتواجد الميداني المستمر من جانب جهات الإشراف والتنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه سير الأعمال، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة.

كما شدد على أهمية الاهتمام بأعمال النظافة والتشجير والتجميل بالتوازي مع تطوير الطرق والمرافق، بما يضمن تحقيق نقلة حضارية متكاملة تنعكس على مستوى الخدمات والبيئة المعيشية للمواطنين.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق والطرق، وتحسين المظهر الحضاري، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أفضل وتحقيق جودة حياة تليق بأهالي المحافظة.

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