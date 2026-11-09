مفتي الجمهورية: مجلة الأزهر أسهمت على مدار قرن في صناعة الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس تحرير مجلة الأزهر، أن الاحتفاء بمرور مائة عام على صدور مجلة الأزهر الشريف، يمثل مناسبة مهمة لاستحضار دور المؤسسات الدينية والعلمية في صناعة الوعي وترسيخ القيم الفكرية والمعرفية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يجسد أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وبناء وعي مجتمعي قادر على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمنحرفة، والتعامل مع قضايا الواقع الإنساني برؤية علمية مستنيرة.

كلمة فضيلته في ندوة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس بمناسبة مرور مائة عام على صدور مجلة الأزهر

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها كلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت عنوان «دور مجلة الأزهر في صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع الإنساني»، بمناسبة مرور مائة عام على صدورها، حيث استعرض فضيلته المعارك الفكرية التي خاضتها المجلة على مدار تاريخها، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد ذاكرة علمية تحفظ التراث، بل اضطلعت بدور فاعل في النهوض بالوعي، مستندة إلى ركيزتين أساسيتين هما الموضوعية في الحكم، والأمانة في النقل، فلم تنحز إلى فئة دون أخرى، وإنما اتسم خطابها بالشمولية والانفتاح على مختلف فئات المجتمع، كما التزمت الدقة في نقل الأفكار والآراء، إدراكًا منها لمسؤولية الكلمة وأمانة الرسالة العلمية والدينية.

وأضاف مفتي الجمهورية أن من أبرز السمات التي ميزت مجلة الأزهر طابعها النقدي، إذ لم تقتصر على عرض رأي واحد أو تبنِّي وجهة نظر بعينها، بل أتاحت المجال لمناقشة المذاهب الفقهية والكلامية والفلسفية، حتى الآراء التي قد تختلف مع توجه المؤسسة، وهو ما يعكس إيمانها بأهمية التعددية الفكرية وحرية البحث المنضبط، لافتًا إلى أن المجلة واجهت عددًا من القضايا الفكرية الكبرى، وفي مقدمتها الغزو الثقافي والإلحاد، دون أن تجعل العنف وسيلة للمواجهة، وإنما اعتمدت على إبراز أثر الدين في حياة الإنسان، باعتباره نزعة فطرية وحاجة إنسانية لم تخلُ منها أمة من الأمم، وركيزة أساسية لتقويم الأفكار وتصويب المفاهيم.

المفتي: مواجهة الغزو الثقافي والإلحاد لا تكون بالعنف أو المصادرة

وفي سياق حديثه عن دور الدين في بناء الحضارات وتوجيه السلوك الإنساني، أوضح فضيلته أن الحضارات الإنسانية القديمة، ومنها: المصرية القديمة والآشورية والفينيقية وغيرها، عرفت حضور الدين بوصفه عنصرًا مؤثرًا في تشكيل منظوماتها القيمية وتوجيه سلوك أفرادها، كما اتخذت مجلة الأزهر من تنوع الخطاب وسيلة لمخاطبة الجمهور بمختلف مستوياته، فجمعت بين الخطاب العلمي والعاطفي والإقناعي، ونوعت أساليبها في مناقشة الأفكار الإلحادية ومواجهة الشبهات، بما يتناسب مع طبيعة المتلقي، سواء أكان من عامة الناس أم من المفكرين والنقاد وأصحاب النزعة التجريبية، مسترشدة في ذلك بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وبيَّن مفتي الجمهورية أن المنهج القرآني في مخاطبة العقول يقدم نموذجًا متكاملًا لتنوع أساليب الحوار والاستدلال، إذ يخاطب القرآن أصحاب النظر والتأمل بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾، ويخاطب العقل في قوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، كما يوجه الخطاب إلى أصحاب النزعة التجريبية بقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾، مؤكدًا أن مواجهة الإلحاد تستلزم الربط بين العقل والنقل، والعلم والدين، واستدعاء الظواهر الكونية والطبيعية باعتبارها شواهد دالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فالعالم بما يحويه من آيات ونواميس يمثل علامات يسترشد بها الإنسان في التعرف على عظمة الخالق وقدرته.

وشدد فضيلته على أهمية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة من خلال الرجوع إلى المصادر الأصيلة والجهات العلمية المتخصصة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تعمل على تطوير منافذها العلمية والمعرفية وإتاحة خدماتها للجمهور عبر الهاتف والمنصات الرقمية، وصولًا إلى مشروع «حصين»، الذي يستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد الفتوى تحت إشراف العلماء والمتخصصين، بما يضمن ضبط المحتوى الإفتائي والحفاظ على مرجعيته العلمية، إلى جانب ما يقدمه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف من منصات ومنافذ معرفية تسهم في نشر الوعي الصحيح ومواجهة المعلومات المغلوطة.

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور، محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره لجهود فضيلته في نشر الوعي الديني المستنير، وتعزيز الحوار الفكري الرصين، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، ومثمِّنًا الدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم خطاب ديني يجمع بين أصالة المرجعية ومواكبة مستجدات الواقع، مؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية في بناء وعي الأجيال الجديدة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

وفي ختام الندوة، تقدم الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بإهداء درع الجامعة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهود فضيلته العلمية والفكرية، وإسهاماته في نشر الوعي الديني المستنير، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ولدور دار الإفتاء المصرية في معالجة قضايا الواقع ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وقد شهد الندوة الأستاذ الدكتور، محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مجلة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور، حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبد المنعم العدوي، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وجمع من طلبة وطالبات الجامعة.