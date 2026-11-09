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دار الإفتاء: بعد غد الأربعاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448ه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: بعد غد الأربعاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448ه

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 جمادى الأولى، الموافق 9 نوفمبر 2026 ميلاديًا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية التي أجرتها اللجان المختصة، وبناءً على ذلك، يكون غدا الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026 ميلاديًا، هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026 ميلاديًا، أول أيام شهر جمادى الآخرة.

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ

كانت استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

دعاء رؤية هلال جماد الأخرة
 «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ. ( هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، يقولها ثلاث مرات ثم يكمل ويقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا) ويستجب للمسلم أن يدعوا بما يشاء اللهم زدني نورًا واعطني نورًا واجعل لي نورًا وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم.
اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه ” رواه البخاري.و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

دار الإفتاء عدم ثبوت رؤية الهلال هلال جمادى الآخرة غرة شهر جمادى الآخرة الأربعاء 11 نوفمبر شهر جمادى الأولى جمادى الآخرة 1448 دعاء رؤية هلال جماد الأخرة

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