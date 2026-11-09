محافظة الجيزة تغلق 6 منشآت غير مرخصة بمنطقة الزيدية بأوسيم لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم من ضبط وغلق 6 منشآت صناعية مخالفة بمنطقة الزيدية وذلك لمزاولتها النشاط دون ترخيص وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان والحماية المدنية، بما يمثل خطورة على حياة العاملين وسلامة المواطنين، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للتصدي للأنشطة غير المرخصة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على عدم التهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة دون ترخيص أو تعرض حياة العاملين والمواطنين للخطر.

ووجّه محافظ الجيزة باستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت المخالفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتأكد من إزالة أسباب المخالفات وعدم السماح باستئناف النشاط إلا بعد توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية اللازمة بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والعاملين.

ومن جانبه أوضح المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم أن المنشآت المخالفة التي تم غلقها تنوعت أنشطتها ما بين تعبئة الخل وتصنيع الملابس وأسفرت الحملة عن التحفظ المضبوطات بمخازن المركز مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.