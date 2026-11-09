مدير أوقاف الجيزة وقيادات المديرية يقدمون واجب العزاء ويطمئنون على مصابي حادث قطار العياط

توجه الشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة، يرافقه عدد من قيادات المديرية، إلى مستشفى العياط المركزي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار العياط، ومتابعة حالتهم، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، كما قدم واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفى، وذلك تنفيذًا لتكليف الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وحرصها على أن تكون إلى جوار المواطنين في أوقات المحن والشدائد، من خلال التواصل المباشر مع المتضررين، ومساندة أسرهم، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، بما يعكس رسالة الأوقاف في ترسيخ قيم التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي، ويؤكد أن رسالة الوزارة لا تقتصر على الجانب الدعوي فحسب، بل تمتد لتشمل المشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مختلف الظروف.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تقديم الدعم المعنوي للمصابين وأسرهم، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف، سائلة الله تعالى أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.