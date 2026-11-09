برلمانية تقترح تعزيز التعاون بين الأوقاف وجهاز مستقبل مصر لتعظيم استثمارات أموال الوقف

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الأوقاف تمثل المناعة الفكرية وخط الدفاع الأول في مواجهة التطرف، وبناء الإنسان، ومكافحة التدني الأخلاقي، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في ترسيخ القيم المجتمعية ومواجهة الأفكار والسلوكيات السلبية.

وقالت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث طالبت بضرورة مواكبة الوعاظ للتطورات التكنولوجية، وتطوير أدواتهم الدعوية بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة، لضمان الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الوسائل الحديثة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

وأشادت الأتربي بوجود الواعظات في الشارع، مؤكدة أهمية دورهن في التواصل المباشر مع المواطنين والوصول إلى الأسر ومختلف الفئات المجتمعية، بما يعزز جهود التوعية الدينية والمجتمعية.

وأكدت أهمية أموال الوقف باعتبارها أحد الموارد المهمة التي ينبغي الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، مشيدة بالدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم التنمية الاقتصادية وحسن استغلال الموارد.

واقترحت الأتربي تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف وجهاز مستقبل مصر، للاستفادة من خبرات الجهاز وإمكاناته في تعظيم استثمارات أموال الوقف، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، بما يضمن استدامة موارد الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.