السيد عبد العال أمام الشيوخ يطالب الأوقاف بتحديد مفهوم واضح للفكر الوسطي

أكد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن تضع وزارة الأوقاف تعريفًا علميًا ومنهجيًا واضحًا لمفهوم الفكر الوسطي، يحدد المقصود به والقيم التي تستهدف الوزارة ترسيخها من خلال الخطاب الديني والدعوي، وآليات تحويل هذه المفاهيم إلى ممارسة فعلية داخل المساجد والدروس الدينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلبى مناقشة عامة للاعبين محمدحمزة وهشام مجدى حول عدد من الملفات التى تخص وزارة الاوقاف اليوم، بحضور وزير الأوقاف، حيث طرح النائب السيد عبد العال تساؤلات بشأن مفهوم الوسطية الإسلامية من وجهة نظر الوزارة، وما إذا كانت تعتبرها مذهبًا فقهيًا محددًا، أم منهجًا متكاملًا في التفكير يستخلص من تعاليم الدين مجموعة من القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأوضح عبد العال أن جوهر الفكر الوسطي يتمثل في تقديم الدين باعتباره داعمًا للتقدم والتنمية والعدالة، وليس أداة لخدمة توجهات أو أفكار جماعات بعينها، مشيرًا إلى أن المطلوب هو ترسيخ منظومة من القيم المجتمعية، في مقدمتها قيمة العمل واحترام الآخر، بما يشمل المختلف دينيًا وفكريًا، وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية داخل المجتمع.

وتساءل عبد العال عن الكيفية التي تترجم بها وزارة الأوقاف هذه الرؤية إلى محتوى دعوي ملموس، وما الآليات التي تعتمد عليها الوزارة لقياس مدى التزام الأئمة والوعاظ والخطباء بتقديم القيم التي تتبناها من خلال الخطب والدروس الدينية داخل المساجد.

وشدد عبد العال على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم الخطاب الديني، تضمن عدم تضمينه أي أفكار أو مضامين تنتقص من المرأة أو تحتقر الآخر المختلف، أو تتعارض مع قيمة العمل ومتطلبات التنمية واحترام التنوع، مؤكدًا أن مضمون الدروس الدينية ينبغي أن يعكس منظومة القيم التي تستهدف وزارة الأوقاف نشرها وترسيخها.

وأكد عبد العال أن القضية لا تتعلق فقط بأداء وزارة الأوقاف أو طبيعة أنشطتها الدعوية، وإنما تتطلب منهجًا متكاملًا يبدأ بتحديد مفهوم الوسطية بصورة علمية واضحة، ثم وضع آليات عملية لترجمته إلى خطاب ديني يعزز التسامح والاحترام وقبول الاختلاف، ويدعم قيم العمل والتنمية والعدالة.

واختتم عبد العال كلمتة بالتأكيد على أهمية أن يكون الخطاب الديني أداة لبناء الإنسان وترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، بما يسهم في تقدم المجتمع وتعزيز التعايش والاحترام المتبادل بين جميع أفراده.