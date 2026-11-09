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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. رفع المخلفات بحدائق الأهرام وتحسين مستوى النظافة وتطوير مدخل حي بولاق الدكرور من شارع فيصل

زراعة مدخل بولاق
زراعة مدخل بولاق
أحمد زهران

استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ مجموعة من الحملات الميدانية التي شملت رفع الإشغالات وغلق المنشآت المخالفة ومصادرة محتوياتها والتعامل مع مصادر الإزعاج إلى جانب رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وتطوير عدد من المواقع بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف التواجد الميداني وإزالة أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي حي العجوزة شنت الأجهزة التنفيذية حملة تفتيشية على شارع فوزي عبد الحليم، للتحقق من شكوى المواطنين بشأن وجود عدد من ورش النجارة المخالفة حيث أسفرت الحملة عن التأكد من صحة الشكوى وغلق ورشتين مع توجيه شركات المرافق باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع الخدمات عنهما.

وفي سياق متصل نفذ الحي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع ٣ كافيهات لمزاولة النشاط دون ترخيص، بواقع كافيين بشارع المحروقي وكافيه بشارع جول جمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذ الحي حملة أخرى بشارع محمد سالم أسفرت عن غلق مقهيين مخالفين، لتسببهما في إزعاج المواطنين المقيمين بالشارع، فضلًا عن التعدي على الأرصفة وإعاقة حركة المارة.

وفي حي العمرانية، نفذ الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رمسيس، استجابةً لشكاوى المواطنين وتحسينًا للحركة المرورية وتيسيرًا لحركة المارة والمركبات، وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة ٨٠ حالة إشغال متنوعة، شملت كراسي بلاستيكية وخيزران وموازين واستاندات وكنبًا وثلاجات وسلالم خشبية، إلى جانب عدد من فرشات الباعة الجائلين، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما شملت جهود الحي رفع المخلفات بشارع اليابان، استجابةً لشكاوى المواطنين وتحسينًا لمستوى النظافة بالمنطقة.

وفي حي بولاق الدكرور جرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل الحي من شارع فيصل الرئيسيد مع تدعيمه بالزراعات بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وفي منطقة حدائق الأهرام، جرى رفع المخلفات المتراكمة بجوار المول القديم، وتحسين مستوى النظافة بالموقع، استجابةً لشكاوى المواطنين.

وفي حي العجوزة، شملت الحملات أيضًا رفع المخلفات بشارع المراغي، في إطار جهود تحسين مستوى النظافة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور حي العجوزة

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