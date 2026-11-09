من الكاميرون إلى الجزائر.. لامين ندياي يحصد ثمار رحلة حافلة بالألقاب في إفريقيا

واصل السنغالي لامين ندياي، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري، كتابة اسمه بين أبرز المدربين في القارة الإفريقية، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي 2026، عقب الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته التدريبية الممتدة عبر عدة محطات في القارة.

وجاء تتويج اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي بعد أشهر قليلة من نجاح ندياي في قيادة الفريق للفوز بكأس الجزائر وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تفوق على الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، ليحقق ثلاثة ألقاب مع النادي الجزائري منذ توليه المسؤولية في فبراير 2026.

ولم تكن النجاحات في الجزائر سوى امتداد لمسيرة حافلة بالإنجازات، بدأت مع كوتون سبورت الكاميروني، الذي قاده للتتويج بالدوري المحلي خمس مرات أعوام 2001 و2003 و2004 و2005 و2006، إلى جانب الفوز بكأس الكاميرون مرتين في عامي 2003 و2004.

وانتقل المدرب السنغالي بعد ذلك إلى تجربة بارزة مع تي بي مازيمبي الكونغولي، حيث قاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2010، كما توج معه بكأس السوبر الإفريقي مرتين عامي 2010 و2011، وحقق لقب الدوري المحلي في 2011 و2012، قبل أن يعود إلى النادي ويضيف لقبًا جديدًا للدوري في موسم 2023-2024.

وشهدت مسيرته محطة ناجحة أخرى مع هورويا الغيني، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات متتالية أعوام 2020 و2021 و2022، كما خاض تجربة مع الهلال السوداني، حقق خلالها لقبًا محليًا عام 2018، إلى جانب قيادته إيه سي ليوباردز الكونغولي للتتويج بالدوري عام 2015.

وعلى المستوى العالمي، بلغ ندياي مع تي بي مازيمبي نهائي كأس العالم للأندية عام 2010، ليصبح الفريق الكونغولي أول نادٍ إفريقي يصل إلى المباراة النهائية للبطولة، قبل خسارته أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وبهذا السجل المتنوع، يواصل لامين ندياي حصد الألقاب في محطات مختلفة من القارة السمراء، بعدما جمع بين التتويجات المحلية والنجاحات القارية، ليضيف كأس السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة إلى قائمة إنجازاته، عقب إسقاط صن داونز في عقر داره.