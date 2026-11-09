نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

قال الدكتور نبيل رشوان، المتخصص في الشؤون الدولية، إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تكتسب أهمية استثنائية هذه المرة، في ظل ظروف دولية معقدة تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رأسها الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تفرضه هذه الملفات من تحديات على الإدارة الأمريكية.

وأضاف رشوان، خلال برنامج «العالم على الهواء»، أن هذه التطورات تلقي بظلالها على الانتخابات، خاصة في ظل وجود تأييد أمريكي واسع للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يجعل نتائج الانتخابات اختباراً مهماً لشعبية ترامب وقدرته على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية.

ونوه أن نجاح الحزب الديمقراطي في الحصول على الأغلبية داخل الكونجرس سيمنحه سيطرة أكبر على المسار التشريعي، الأمر الذي قد يحد من قدرة ترامب على تمرير القوانين والمقترحات التي تتبناها إدارته، ويجعله مضطراً إلى استخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» في مواجهة التشريعات التي لا تتوافق مع توجهاته.

وأشار المتخصص في الشؤون الدولية إلى أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في الكونجرس، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى صعوبات كبيرة في عملية صنع القرار داخل الولايات المتحدة.

ولفت رشوان إلى أن خطورة انتخابات التجديد النصفي لا تقتصر على احتمالات عرقلة أجندة ترامب التشريعية، بل تمتد إلى إمكانية تحريك إجراءات عزله، وهو السيناريو الذي يمثل أحد أبرز المخاوف بالنسبة للرئيس الأمريكي حال تمكن الديمقراطيين من تعزيز نفوذهم داخل الكونجرس.

وأكد أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية مصيرية لترامب، في ظل ارتباط نتائجها بمستقبل إدارته وقدرته على الاحتفاظ بنفوذه السياسي، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي المتزايد بمجرياتها وتداعياتها المحتملة.

وفي سياق متصل، أشار رشوان إلى أن روسيا تتابع الانتخابات الأمريكية بقدر كبير من القلق، خشية أن يؤدي وصول الديمقراطيين إلى الأغلبية في الكونجرس إلى تغيير توجهات واشنطن تجاه موسكو.

وأوضح أن موسكو تخشى أن تسعى الأغلبية الديمقراطية المحتملة إلى إنهاء التسهيلات التي حصلت عليها خلال إدارة ترامب، وإعادة تشديد العقوبات المفروضة عليها، بما قد يحد من قدرة الرئيس الأمريكي على تبني سياسات أكثر مرونة تجاه روسيا.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تقتصر انعكاساتها على الداخل الأمريكي، بل قد تمتد إلى ملفات دولية وإقليمية مهمة، وفي مقدمتها العلاقات الأمريكية الروسية ومستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.