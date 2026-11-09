منير أديب: إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد استمرار المواجهة القانونية للتنظيم

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل إجراءً قانونياً مهماً، مشيراً إلى أن القرار، وفقاً لما أوضحه، لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة، سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال أديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن تنظيم الإخوان مارس الإرهاب منذ نشأته عام 1928، وليس فقط خلال فترة عام 2013 وما بعدها، مؤكداً أن تاريخ التنظيم، بحسب رؤيته، يتضمن ممارسات وأنشطة ممتدة عبر عقود.

تطبيق القانون يجب أن يشمل كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء.

وتابع أن كل من يثبت انتماؤه إلى التنظيم أو تورطه في أنشطته المخالفة للقانون سيخضع للمساءلة القانونية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة المصرية، مشدداً على أن تطبيق القانون يجب أن يشمل كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء.