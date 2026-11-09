قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2416 حالة إشغال.. حملات مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع الإسكندرية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بعدد من الأحياء، شملت المنتزه أول وشرق ووسط والعجمي والعامرية أول، وأسفرت عن التحفظ على 2416 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 255 تندة صاج و44 حاجزًا مخالفًا، إلى جانب غلق منشأة تجارية وإزالة كشك مخالف.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المرور الميداني والتصدي لكافة صور التعديات على الشوارع والميادين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وفي حي وسط، استهدفت حملة مكبرة عددًا من الشوارع، شملت جواد حسني، وعبد الكريم الخطابي، ومحمود حسن فهمي، وشرم الشيخ، وممر فكاكيس، ونظمي بطرس، وأمين فكري، وأحمد إسماعيل، ومحيط سور النادي الأوليمبي، وأسفرت عن رفع والتحفظ على 494 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 43 حالة إشغال هالك.

وفي حي العامرية أول، نجحت الحملات في إزالة 255 تندة صاج مخالفة، و35 حاجزًا حديديًا وحاجزين من المباني، فضلًا عن التحفظ على 47 حالة إشغال متنوعة و24 حالة إشغال هالك، وإزالة كشك بمنطقة الهويس.

وشملت الحملة مناطق مربع الورش والبردويل ومساكن الحرية، والطريق الصحراوي قبلي وبحري.

وفي حي شرق، امتدت الحملات إلى شوارع رشاد شفيق وياسر بن عامر بالسيوف، وجميلة بوحريد، ومحطة السوق ومصطفى كامل وحكيم بباكوس، وشارع النصر بجرين بلازا، ومساكن الضباط بمصطفى كامل، وجليم وشارع قيس وعزبة سعد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 665 حالة إشغال طريق متنوعة، والتحفظ على 330 حالة هالك، وضبط 4 تروسيكلات لفرز القمامة، وإزالة 7 تندات صاج مخالفة.

وفي حي المنتزه أول، استهدفت الحملة ميدان ومزلقان فيكتوريا وشارع ملك حفني قبلي وبحري، بداية من فيكتوريا حتى شارع 45، وأسفرت عن التحفظ على 132 حالة إشغال متنوعة وهالك، وغلق وتشميع منشأة تجارية مخالفة بجوار مزلقان فيكتوريا، وإزالة 8 تعريشات تُستخدم كمقرات للفريزة، إلى جانب رفع المخلفات والحواجز الحديدية.

كما أسفرت الحملات بحي العجمي عن التحفظ على 558 حالة إشغال وهالك، بمناطق البيطاش وطريق الإسكندرية مطروح وشارع رضوان والهانوفيل وسوق الهانوفيل وسوق الصابرين وأبو يوسف والكيلو 21 والروضة الخضراء.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكبرة بجميع الأحياء للتعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع منع عودة الإشغالات مرة أخرى، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

محافظة الإسكندرية ايمن عطيه احياء الإسكندرية اشغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد