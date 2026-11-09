واشنطن بوست: ترامب منح مساعديه بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أفاد مصدران دبلوماسيان لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نائب الرئيس جيه دي فانس ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة "بضعة أيام" للتوصل إلى اتفاق.

وكشف التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة استعدتا لضربة محتملة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ترامب أرجأ ذلك بينما واصل الوسطاء جهودهم للتوصل إلى اتفاق.

جيروزاليم بوست: إسرائيل كانت جاهزة ولم يصدر الأمر

في سياق متصل، أفاد مصدران لصحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل كانت مستعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي بشن ضربة على إيران، لكن لم يصدر مثل هذا الأمر في نهاية المطاف.

نتنياهو يجتمع بكبار المسؤولين الأمنيين

وذكرت مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بعد ظهر يوم الجمعة، وكان الجيش الأمريكي يستعد أيضاً لاحتمال أن يأمر ترامب بشن عملية عسكرية جديدة ضد إيران. وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال ترامب إن "الولايات المتحدة قادرة على تدمير 38 جسراً إيرانياً في ساعة واحدة".

في غضون ذلك، واصل الوسطاء جهودهم للتوسط في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وقال ترامب في مقابلة مع شبكة CNN إن هناك "احتمالاً ضئيلاً للغاية" أن يأمر الولايات المتحدة بالعودة إلى الحرب مع إيران إذا تم إحراز تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن.

الجيش الأمريكي يواصل تعزيز وجوده في الشرق الأوسط

في الوقت نفسه، واصل الجيش الأمريكي تعزيز وجوده في المنطقة. وبحسب التقارير، غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعة حاملات الطائرات التابعة لها سنغافورة بعد إقامة دامت عدة أيام، وهي الآن متجهة نحو منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، حيث من المتوقع وصولها خلال أيام قليلة.

"ماكين آيلاند" تغادر اليابان نحو الشرق الأوسط

في سياق منفصل، غادرت سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس ماكين آيلاند اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط.

ترامب: "البوابة الحديدية" تعمل بكامل طاقتها

كما أعلن ترامب مساء الأحد أن قوة "البوابة الحديدية" تعمل بكامل طاقتها في إيران.،وقال إنه، بالإضافة إلى الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة، والذي وصفه بأنه "الأكبر في التاريخ"، يكاد لا يدخل شيء إلى إيران أو يخرج منها.

وأضاف ترامب: "الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقية قوية للغاية أم لا. والجواب هو أنه من غير المرجح أن يكون ذلك ضرورياً... سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، لكننا ضربناهم بقوة شديدة".

وأشار ترامب إلى أنه يفضل عدم استهداف البنية التحتية، متوقعاً أن يستغرق الأمر من طهران ما يصل إلى 10 سنوات لإعادة بناء الجسور المدمرة.