يوم مميز في الملاعب الأوروبية| تألق صلاح وعادل وعطية.. ومرموش يواجه الانتقادات وعبد المنعم يثير القلق

شهدت الملاعب الأوروبية والعالمية، يومًا حافلًا بالأحداث المتعلقة بالمحترفين المصريين، ما بين تألق لافت لبعض النجوم، وانتقادات حادة لآخرين، إلى جانب أنباء عن إصابة قد تؤثر على حسابات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

عمر مرموش.. انتقادات جديدة في إنجلترا

واصل عمر مرموش ، إثارة الجدل بسبب مستوياته مع توتنهام، بعدما تعرض لانتقادات من شبكة «Tottenham World» الإنجليزية، التي وصفت أداءه بالمخيب للآمال، معتبرة أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الآن.

وأشارت الشبكة، إلى أن اللاعب المصري بدأ يسير في طريق مشابه لبرينان جونسون، الذي سبق له اللعب بقميص توتنهام دون ترك بصمة واضحة، محذرة من أن استمرار تراجع مستوى مرموش قد يدفعه للرحيل عن الفريق اللندني من الباب الضيق، إذا لم يتمكن من تحسين أدائه وتقديم الإضافة المنتظرة.

محمد عبد المنعم.. إصابة تثير القلق

على جانب آخر، كشفت تقارير عن تعرض محمد عبد المنعم لآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال مواجهة فريقه أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على جاهزية مدافع منتخب مصر، أو إمكانية انضمامه إلى المعسكر المقبل للفراعنة، في انتظار المزيد من التفاصيل بشأن حالته الطبية.

إبراهيم عادل.. ليلة استثنائية في الدوري الدنماركي

خطف إبراهيم عادل ، الأنظار بعدما قدم مباراة استثنائية بقميص نورشيلاند أمام راندرس في الدوري الدنماركي، بعدما ساهم في أربعة أهداف خلال اللقاء.

وبدأت بصمة اللاعب المصري بصناعة الهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 75، ليعود ويصنع الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وواصل إبراهيم عادل تأكيد قدراته الفنية والمهارية، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تفوق فريقه، بمساهمة تهديفية مميزة جمعت بين التسجيل وصناعة الأهداف.

مصطفى محمد.. تصريحات سلبية من قونيا سبور

وفي تركيا، أثار المدير الرياضي لنادي قونيا سبور الجدل ، بتصريحاته بشأن موقف مصطفى محمد من الانضمام إلى منتخب مصر.

وأكد المسؤول أن النادي لم يتلق أي مخاطبات رسمية من المنتخب المصري لضم اللاعب، مضيفًا أنه لا يعتقد أن الجهاز الفني سيطلب استدعاءه في ظل مستواه الحالي مع الفريق.

وأشار إلى أن أداء مصطفى محمد مع قونيا سبور لا يؤهله، من وجهة نظره، للحصول على فرصة الانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

عمرو مختار.. من القاهرة إلى لا بومبونيرا وكتابة التاريخ مع بوكا جونيورز

وفي قصة ملهمة خارج المستطيل الأخضر، نجح المصري عمرو مختار، محلل الأداء بفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، في التتويج بأول ألقابه مع النادي، بعدما حسم الفريق صدارة جدول الترتيب السنوي للدوري الأرجنتيني.

وبدأت رحلة عمرو مختار لاعبًا في مركز قلب الدفاع، حيث تدرج في ناشئي إنبي، قبل خوض عدة تجارب احترافية في البرتغال وفنلندا والجبل الأسود والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعب لأندية جيل فيسنتي وفيرينسي البرتغاليين، وهيركليز الفنلندي، والإسماعيلي، ولوفتش مونتينيجرو، وأولمبيا براغ التشيكي، وصولًا إلى توسون الأمريكي.

لكن إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أنهت مشواره كلاعب في سن 23 عامًا، دون أن تدفعه للابتعاد عن كرة القدم، إذ قرر بدء رحلة جديدة في مجال التدريب وتحليل الأداء.

وكانت بدايته مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في بيراميدز، قبل العمل مع منتخب الإمارات ثم التعاون السعودي، ليخوض بعدها تجربة جديدة مع بوكا جونيورز كمحلل فيديو وأداء.

واحتفل مختار بأول بطولة له مع النادي الأرجنتيني رافعًا العلم المصري، وعبّر عن سعادته برسالة مؤثرة قال فيها:

«في أحلام بتاخد سنين، وفي أحلام بتاخدك لآخر الدنيا، وحلمي أنا خدني من مصر لحد لا بومبونيرا.. أول بطولة مع بوكا جونيورز، وإن شاء الله اللي جاي أكتر».

محمد صلاح.. بصمة تهديفية تقود فريقه للانتصار

واصل محمد صلاح تألقه بعدما نجح في تسجيل هدف بقميص طرابزون سبور في شباك آلانيا سبور، ليساهم في فوز فريقه بهدفين دون رد.

ومنح الهدف فريقه دفعة مهمة في مشواره بالدوري التركي، ليواصل المنافسة على المراكز المتقدمة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

بلال عطية.. هاتريك جديد في الملاعب الإسبانية

واختتم بلال عطية المشهد المصري المميز بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» بقميص فريق راسينج سانتاندير تحت 19 عامًا، خلال منافسات الدوري الإسباني للشباب.

وقدم اللاعب المصري أداءً هجوميًا لافتًا، مؤكدًا حضوره بقوة في تجربته الاحترافية بإسبانيا، ومضيفًا إنجازًا جديدًا للمواهب المصرية الشابة في الملاعب الأوروبية.

وهكذا تنوعت أخبار المحترفين المصريين بين التألق وصناعة الإنجازات، والانتقادات والإصابات، لتبقى المواهب المصرية حاضرة بقوة في مختلف الدوريات، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.