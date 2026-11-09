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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
أ ش أ

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الاثنين/ مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 48 مليار جنيه؛ لتبلغ مستوى 4.086 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 101 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.19%؛ ليصل إلى مستوى 51414.93 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.54% ليبلغ 17959.58 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو 1.46%؛ ليبلغ مستوى 23869.07 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية الأفراد المصريين رأس المال السوقي

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