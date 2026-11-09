بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم ، استعداداته لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك مع انطلاق المعسكر المغلق للفراعنة، اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

توافد لاعبي منتخب مصر على معسكر الفراعنة

واستقبل الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر اللاعبين المنضمين إلى المعسكر، في بداية التحضيرات للمواجهتين المرتقبتين، وسط رغبة في تجهيز جميع العناصر المختارة والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض المباراتين.

ويشهد المعسكر الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما أعلن اتحاد الكرة، السبت الماضي، تعيينه مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لحسام حسن، الذي انتهت مهمته مع المنتخب عقب نحو 1005 أيام من توليه المسؤولية.

وأعلن علي ماهر ، مساء أمس الأحد، قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي، والتي شهدت عودة محمد الشناوي ومحمود حمدي الونش، إلى جانب استدعاء ناصر ماهر ومحمود ممدوح، فيما غاب إمام عاشور عن الاختيارات.