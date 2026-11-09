وزير الخارجية الهولندي يعزي مصر في ضحايا حادثة قطار العياط

أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية وأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وقالت السفارة الهولندية بالقاهرة، إن وزير الخارجية الهولندي أعرب عن تعازيه خلال تواصله مع نظيره وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي.

وأعربت السفارة الهولندية بالقاهرة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تواصلت رسائل التضامن والتعازي الدولية مع مصر عقب حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عشرات الركاب، حيث أعربت دول أوروبية وآسيوية إلى جانب الاتحاد الأوروبي عن مواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.