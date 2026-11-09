وزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الاثنين"، ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والمنظمة ومتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون القائم بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون في إطار البرنامج القطري المشترك، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات، وهو ما انعكس في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة.

كما أكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣٠، معرباً عن التطلع إلى استضافة الاجتماع الوزاري للمبادرة بالقاهرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الرؤى حول الأولويات الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة، فضلاً عما تمثله استضافة الاجتماع من تأكيد على ثقة المنظمة في مسار الاقتصاد المصري وما يشهده من تطورات إيجابية في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وما يتمتع به من مقومات وفرص واعدة للنمو وجذب الاستثمارات.

كما رحب الوزير عبد العاطي بالنظر في إقامة شراكة مؤسسية بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى العلمين لأعمال أفريقيا، الذي عقدت نسخته الأولى مطلع شهر أكتوبر الماضي، بما يتيح توسيع آفاق التعاون في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.