وزير الخارجية السوري: الأردن شريكنا الأول.. والعلاقات العربية قادرة على بناء شراكات

أكد وزير الخارجية السوري أن الأردن بات الشريك الأول لبلاده، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون العربي، في ظل الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أوسع.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، إن العلاقات العربية قادرة على التحول إلى شراكات حقيقية، تقوم على التعاون والتنسيق وتبادل المصالح، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو التقدم والرخاء.

وشدد على أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين سوريا والأردن، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف الملفات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التقارب والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.