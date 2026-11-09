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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين: فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة محرري التعليم غدا

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أ ش أ

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة محرري التعليم والبحث العلمي، على منصب الرئيس وأربعة مقاعد للأعضاء، اعتبارًا من غدٍ / الثلاثاء / وفقًا لجدول زمني يمتد حتى إجراء الانتخابات في 23 نوفمبر الجاري.

وتُقدَّم طلبات الترشح - وفق بيان النقابة اليوم - إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء على مدى خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يُغلق باب الترشح يوم الأحد 15 نوفمبر في تمام الثانية عشرة ظهرًا. وتُعلن كشوف المرشحين بعد ظهر اليوم نفسه.

وعقب إغلاق باب الترشح، تُعلن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للشعبة للعلم بأعضائها ويحق لمن يرغب في الانضمام إليها أو الخروج منها التقدم بطلبه خلال يومين، هما الإثنين 16 والثلاثاء 17 نوفمبر.

ويُفتح بعد ذلك باب الطعون والتنازلات لمدة يومين، من الأربعاء 18 نوفمبر حتى الخميس 19 نوفمبر ، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة من أعضاء الشعبة ممن لهم حق التصويت.

وتبدأ الجمعية العمومية للشعبة تسجيل الحضور يوم الاثنين 23 نوفمبر من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، ويبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، على أن يجري فرز الأصوات مباشرة عقب غلق باب التصويت.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء زائد واحد) يُمدّ التسجيل لمدة ساعة إضافية. وإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك، تُؤجَّل الجمعية العمومية إلى يوم الاثنين 30 نوفمبر وتنعقد حينها بحضور 25% من عدد الأعضاء، وبالضوابط والقواعد ذاتها.

وتتولى لجنة الإشراف على الانتخابات متابعة الإجراءات وفق القواعد المقررة، وتضم في عضويتها الأساتذة رفعت فياض، ونيفين شحاته، وبثينة عبد الحميد، وزكي السعدني. وتتولى اللجنة كذلك فرز الأصوات وإعلان النتائج.

نقابة الصحفيين باب الترشح المكتب التنفيذي

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