وزير الخارجية السوري: أمن الأردن امتداد لأمن سوريا ونواصل ملاحقة شبكات التهريب

أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده تؤمن بأن أمن الأردن يمثل امتدادًا لأمن سوريا، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أن سوريا تواصل جهودها لضبط الحدود ومطاردة شبكات التهريب، في إطار العمل على التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تمثل تهديدًا لأمن البلدين.

وأشار إلى أن التعاون السوري الأردني يمثل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية وضبط الحدود، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع الأردن بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويحافظ على المصالح المشتركة للشعبين.