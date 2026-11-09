وزير الخارجية السوري: الأردن بات الشريك الأول لنا

أكد وزير الخارجية السوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن الأردن بات الشريك الأول لسوريا، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون العربي وبناء شراكات حقيقية تحقق المصالح المشتركة.

وأوضح الوزير أن العلاقات العربية تمتلك القدرة على التحول إلى شراكات حقيقية وفاعلة، تقوم على التعاون والتنسيق وتبادل المصالح، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز فرص التنمية في المنطقة.

وأشار إلى استمرار الجهود السورية لضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب، مؤكدًا أن بلاده تواصل العمل على تعزيز الرقابة الحدودية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن البلدين.

وشدد وزير الخارجية السوري على أن بلاده تنظر إلى الأردن باعتباره امتدادًا لأمن سوريا، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود وتعزيز الاستقرار، في إطار العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.