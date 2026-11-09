وزير الزراعة: شلتر الكلاب بالقاهرة خطوة مهمة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 700 كلب

ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح مركز تقديم الرعاية والإيواء للكلاب (الشلتر) بمحافظة القاهرة، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ويجسد نموذجاً عملياً لتكامل جهود مؤسسات الدولة والوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع السادة المحافظين، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

وزير الزراعة

وأشار وزير الزراعة إلى أن إنشاء وتشغيل مراكز الرعاية والإيواء يمثل أحد المحاور المهمة ضمن منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، من خلال توفير الرعاية البيطرية اللازمة، وإجراء الفحوص الطبية، والتحصين ضد مرض السعار، وتنفيذ برامج التعقيم، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والسيطرة على التكاثر العشوائي، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة، مشددا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة وتأهيل الأطقم الفنية والبيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان كفاءة تنفيذ برامج الفحص والتحصين والتعقيم، وتطبيق الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.