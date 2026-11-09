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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة النقاب ببولاق الدكرور لدور ديسمبر

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

أجلت محكمة جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة المتهمين في واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "جريمة النقاب" حيث أنهى أحد المتهمين حياة خالته بمعاونة صديقه لسرقتها لجلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد في ديسمبر.

وكشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "جريمة النقاب"، أن المجني عليها خالة المتهم الأول والعقل المدبر للواقعة، وأنهى حياتها هو وصديقه لسرقة منزلها، ودبرا لهذه الجريمة بارتداء نقاب نسائي كي لا تكشف هويتهم.

وذكرت النيابة العامة، في أوراق الدعوى رقم 5992 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين «حسن» و«فراج» قتلا المجني عليها «هناء كمال» عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحها، سلبًا لمالها وسرقة مصوغاتها، في الثامن عشر من يناير 2026، ببولاق الدكرور في الجيزة.

وتابعت النيابة أن المتهمين أعدا لذلك أدوات بطشهما، بأن اتفقا على تنفيذ جريمتهما ولو اقتضى الأمر قتلها حال مقاومتها، إذ ألمت بهما ضائقة مالية، فاستبد بهما فكر ضال طيلة عشرة أيام، حتى استقرا على مخطط إجرامي أحكما تفاصيله.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تنكرا بزي نسائي و«نقاب»، طمسًا لمعالمهما، وقصدا مسكنها، وما إن قرعا جرس الباب حتى فتحت كريمتها، فباغتها الثاني «فراج» محكمًا قبضته عليها، وشل حركتها، وكمم فمها، وعصب عينيها كي لا تبصر شأنهما.

وحين هبت الأم لنجدة ابنتها، عاجلها الأول، نجل شقيقتها، بلكمة أردتها أرضًا، ثم جثم فوقها واضعًا كلتا يديه على أنفها حتى خارت قواها وفاضت روحها إلى بارئها، فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك قتلها.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين سرقا المصوغات الذهبية والحلي والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليها «هناء»، خالة المتهم الأول، والتي آلت لورثتها «إسراء عصمت»، نجلتها، وفقًا لإعلام الوراثة المرفق بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الأخيرة، ابنة المجني عليها.

وأشارت النيابة العامة، في تحقيقات الدعوى، إلى أن المتهمين أتما جريمتهما الأولى، وهي قتل الأم «هناء»، نفاذًا لمخططهما الآثم، حتى احتجزا «إسراء» داخل غرفة، مقيدة الوثاق تحت حراسة المتهم الثاني، بينما عكف الأول على جمع المسروقات، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على مشغولات ذهبية.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة ودخول عقار.

الجيزة بولاق الدكرور جريمة النقاب

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