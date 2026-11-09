وزير الخارجية يستعرض في لقاءات إعلامية بباريس موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءات مع عدد من الصحف ووسائل الأعلام الفرنسية منها صحيفة "Le Monde"، وقناتي "France 24" الناطقتين باللغتين العربية والإنجليزية، اليوم / الاثنين/.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الحالية إلى باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة.

وتناولت لقاءات وزير الخارجية الإعلامية أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي "ترامب" الشاملة للسلام في قطاع غزة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية مع إبراز أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه لتداعيات الأزمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية، وانعكاسات ذلك السلبية علي أمني الطاقة والغذاء.

كما تناولت اللقاءات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في اليمن، والعلاقات بين مصر وليبيا، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، وأهمية التوصل لتسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة.